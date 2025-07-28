"Опора России": длительность рабочего дня сократится на 12 минут во второй половине года

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Средняя длительность рабочего дня может уменьшиться на 7–12 минут во второй половине 2025 года, заявил вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут. Из-за этого увеличится количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы, а доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%", – рассказал эксперт.

По его словам, сокращение рабочего дня связано с общей динамикой экономического развития в России, которая в данный момент определяется уменьшением деловой активности, объемов производства и сокращением потребительского спроса. Это, в свою очередь, провоцирует ряд проблем, среди которых в том числе уменьшение объемов продаж, недостаточная загрузка производственных мощностей, падение потребности в трудовых ресурсах.

"На 2026 год при сохранении текущих тенденций прогнозируется дальнейшее замедление экономики. Основные риски включают дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, продолжающееся падение производительности труда и сокращение потребительского спроса", – указал Пищальников.

Он также подчеркнул, что уменьшение рабочего дня и падение реальных доходов являются симптомами глубокого структурного кризиса. По его словам, для выхода из него необходимо сменить экономическую модель и перейти от экстенсивного роста к интенсивному развитию, которое основывается на повышении производительности, технологической модернизации и инвестициях в человеческий капитал.

"Без таких преобразований Россию может ждать длительный период экономической стагнации с минимальными темпами роста и снижением уровня жизни населения", – заключил Пищальников.

В свою очередь, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предложил раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей, у которого есть несовершеннолетние дети. С таким предложением парламентарий обратился в министерство труда и социальной защиты России, сообщает Life.ru.

По мнению депутата, дополнительный выходной позволит родителям активнее участвовать в воспитании и развитии детей.

С аналогичным предложением ранее выступал Владимир Путин. Более того, подчеркивал глава государства, компании могут помогать таким работникам в получении путевок на отдых.

