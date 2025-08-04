HR-эксперт Султанова: на фрилансе можно заработать больше, но нет стабильной зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человек, который ушел на фриланс, может управлять своим доходом, но при этом есть риск столкнуться с отсутствием клиентов, рассказала учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова в беседе с Москвой 24.

Она отметила, что фрилансер может сам выбирать заказчиков или делегировать кому-то обязанности, если его деятельность подразумевает несколько этапов работы. Можно также самостоятельно планировать свое рабочее время.

Кроме того, на фрилансе есть возможность свободно планировать отпуск и продолжать работать удаленно. Султанова также подчеркнула, что фрилансер может самостоятельно регулировать заработок, например, брать больше заказчиков.

Однако эксперт добавила, что у такого формата деятельности есть и обратная сторона, поскольку "работа на себя" предполагает нестабильный доход. Можно столкнуться с отсутствием заказчиков или не знать, как их найти. Те, кто уходят во фриланс и не имеют связей или рекомендаций от бывших заказчиков, оказываются вынуждены искать рабочие платформы для нахождения проектов и учиться презентовать свои услуги.

"При этом есть риск, что работу можно долго не найти. Нет никаких гарантий, нет стабильной зарплаты, которая приходит два раза в месяц. Чтобы обезопасить себя, фрилансеры должны оформлять договор оказания услуг, а также работать по предоплате в 50%", – заключила Султанова.

Ранее результаты исследования показали, что каждый десятый россиянин менял фриланс на офис. Почти половина (49%) экс-фрилансеров призналась, что главной трудностью оказалась адаптация к фиксированному графику. Для 40% сложностью стало возвращение к рутинным задачам и ограничениям, а 35% ощутили дискомфорт от потери самостоятельности и независимости.

