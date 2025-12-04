Курс рубля может начать снижение в 2026 году

Финансовые аналитики спорят о будущем ключевой ставки и курса рубля. Часть экспертов полагает, что в 2026 году российская валюта начнет терять позиции, так как текущий курс, по мнению многих, не отражает реальной стоимости денег.

В правительстве и Центробанке РФ активно идут дискуссии на эту тему, однако конкретных решений пока не принято. При этом Минфин с 5 декабря начинает усиленные продажи валюты в рамках бюджетного правила для гашения дефицита, что, по мнению экспертов, будет способствовать укреплению рубля.

