04 декабря, 16:30

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему в России замедляется инфляция

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, почему в России замедляется инфляция. За последнюю неделю ноября цены выросли всего на 0,04%, а с начала года – на 5,27%. По словам эксперта, это связано с укреплением рубля и снижением цен на бензин.

Однако он отметил, что несмотря на позитивную динамику, в декабре возможен новый виток роста цен из-за ожидаемого повышения налогов с января. Хотя замедление инфляции создает условия для более решительного снижения ключевой ставки, Центробанк РФ, по мнению Белякова, сохранит осторожность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

