05 декабря, 12:30

Экономика

"Деньги 24": активность инвесторов на фондовом рынке в России достигла рекордных значений

"Деньги 24": в России начали повышаться ставки по банковским вкладам

Российские аналитики прогнозируют ключевую ставку на уровне 13–15% в 2026 году

Внебиржевой курс доллара снизился до 75 рублей впервые за 2 года

Новый инструмент для увеличения дохода может появиться у российских инвесторов

Стоимость продуктов для салата оливье выросла на 2,1% в России

В Госдуме готовы при необходимости доработать законы, регулирующие работу маркетплейсов

"Интервью": Антон Кирюхин – о трендах в транспортной отрасли в 2025 году

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему в России замедляется инфляция

"Деньги 24": гособлигации названы самой выгодной инвестицией за последний год

Несмотря на все риски, граждане России вкладывают все больше денег в фондовый рынок. По данным ЦБ, активность розничных инвесторов на фондовом рынке в третьем квартале достигла годового максимума, а приток капитала превысил уровень 2021 года. Это следует из свежего "Обзора ключевых показателей брокеров".

Почему новые инвесторы продолжают приходить на фондовый рынок, а старые продолжают вкладывать деньги?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгений Беляков

