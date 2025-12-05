"Деньги 24": активность инвесторов на фондовом рынке в России достигла рекордных значений

Несмотря на все риски, граждане России вкладывают все больше денег в фондовый рынок. По данным ЦБ, активность розничных инвесторов на фондовом рынке в третьем квартале достигла годового максимума, а приток капитала превысил уровень 2021 года. Это следует из свежего "Обзора ключевых показателей брокеров".

Почему новые инвесторы продолжают приходить на фондовый рынок, а старые продолжают вкладывать деньги?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.