Politico: Евросоюз разделился на два лагеря из-за активов России

Фото: depositphotos/ginasanders

Лидеры стран Евросоюза серьезно поссорились из-за разногласий по поводу конфискации замороженных российских активов перед саммитом в Брюсселе. Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты отмечают, что ЕС раскололся на два непримиримых лагеря, которые, по-видимому, не смогут договориться о том, как финансировать Украину. При этом, по информации издания, дипломаты потратили почти 11 часов, вырабатывая компромисс по соглашению о финансовой помощи Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации замороженных российских активов с повестки саммита Евросоюза. По словам политика, вместо конфискации активов ЕС предложил дать Украине совместный кредит.

Российские активы будут замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иного решения, отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что такое решение может стать настоящим переломным моментом для ЕС и Украины.