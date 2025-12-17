Форма поиска по сайту

17 декабря, 19:26

Политика

Орбан заявил, что ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации замороженных российских активов с повестки саммита Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером привели к результатам", – сказал он в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам политика, вместо конфискации российских активов Евросоюз предложил дать Украине совместный кредит. Венгрия категорически против данной инициативы. Орбан подчеркнул, что о займе, в котором Будапешт возьмет ответственность за кредит Киеву, не может идти и речи.

Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании активов России 12 декабря. По плану ЕК этот шаг стал первым этапом для их экспроприации.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что Москва вернет себе замороженные активы, а ЕС придется заплатить по счетам Киева. В конечном итоге, кроме Евросоюза, пострадают евро и депозитарий Euroclear, подчеркивал Дмитриев.

Венгрия отказалась сотрудничать с ЕС по вопросу российских активов

