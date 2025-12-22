22 декабря, 16:30Экономика
"Деньги 24": эксперт рассказал, будет ли понижаться ключевая ставка в РФ в 2026 году
Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, будет ли понижаться ключевая ставка в России в 2026 году. По его словам, Центробанк, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне в начале года и будет действовать с осторожностью.
Эксперт отметил, что резких или частых снижений не предвидится. Изменения возможны не ранее весны, если инфляция продолжит замедляться, а наиболее вероятным уровнем ставки к концу 2026 года он считает 13–14%.
