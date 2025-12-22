"Деньги 24": эксперт рассказал, будет ли понижаться ключевая ставка в РФ в 2026 году

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, будет ли понижаться ключевая ставка в России в 2026 году. По его словам, Центробанк, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне в начале года и будет действовать с осторожностью.

Эксперт отметил, что резких или частых снижений не предвидится. Изменения возможны не ранее весны, если инфляция продолжит замедляться, а наиболее вероятным уровнем ставки к концу 2026 года он считает 13–14%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.