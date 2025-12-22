"Деньги 24": эксперт оценил, насколько успешной была борьба с инфляцией в РФ в 2025 году

Экономический обозреватель Константин Цыганков оценил, насколько успешной была борьба с инфляцией в России в 2025 году. Он назвал итоги работы Центробанка в целом успешными.

Ключевая ставка снизилась с 21% в начале года до 16% к декабрю. Годовая инфляция сократилась с почти 10% в начале года до уровня около 6%.

По словам эксперта, такое замедление инфляции позволило регулятору постепенно смягчать денежно-кредитную политику. ЦБ ставил задачу стимулировать сбережения и сдерживать избыточное потребление и, по мнению Цыганкова, это частично удалось. Объем средств на вкладах вырос с 58 до 63,5 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.