Собянин объявил об открытии центра практической подготовки для машиностроения

Сергей Собянин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыли в Москве центр практической подготовки кадров для машиностроения.

На площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" площадью более 3 тысяч квадратных метров будут ежегодно готовить свыше 1,5 тысячи токарей, операторов станков и других востребованных специалистов. Освоить профессию им помогут опытные мастера-наставники.

