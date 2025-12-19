Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:45

Технологии

В России запустили новый сервис для проверки состава продуктов

В России запустили новый сервис для проверки состава продуктов

Минцифры сообщило о новой функции для разблокировки аккаунта на "Госуслугах"

Песков заявил, что ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

На участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток

"Техно": как изменятся цены на электронику

"Яндекс" выпустил умную лампу с режимами рассвета и заката

Roblox готова работать, чтобы вернуть доступ к игре пользователям из РФ

Общественная палата предложила законодательно ограничить доступ подростков в соцсети

Москвичи стали финалистами Всероссийского конкурса по работе с нейросетями

"Техно": чем будут заниматься роботы через 5 лет

Роспотребнадзор запустил новый сервис "Светофор" в мобильном приложении "Честный знак". С его помощью потребители смогут быстро оценить состав пищевых продуктов. Сервис использует цветовую маркировку: зеленый, желтый или красный цвет указывает на уровень содержания соли, сахара и жирных кислот.

В карточке каждого товара отображается 11 ключевых показателей, включая наличие аллергенов, пищевых добавок, а также данные о калорийности, белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах. Это позволяет наглядно сравнить разные продукты и сделать осознанный выбор при покупке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииедавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика