В России запустили новый сервис для проверки состава продуктов

Роспотребнадзор запустил новый сервис "Светофор" в мобильном приложении "Честный знак". С его помощью потребители смогут быстро оценить состав пищевых продуктов. Сервис использует цветовую маркировку: зеленый, желтый или красный цвет указывает на уровень содержания соли, сахара и жирных кислот.

В карточке каждого товара отображается 11 ключевых показателей, включая наличие аллергенов, пищевых добавок, а также данные о калорийности, белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах. Это позволяет наглядно сравнить разные продукты и сделать осознанный выбор при покупке.

