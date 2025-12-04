В РФ обеспечат взаимодействие "ВетИС" и "Честного знака" для борьбы с контрафактом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин поручил российскому кабмину обеспечить взаимодействие ветеринарной информационной системы ("ВетИС") и "Честного знака". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится, что это необходимо для пресечения оборота продукции с аннулированными документами. Срок выполнения указа – до 1 марта 2026 года.

Ранее в России стартовал эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженных продуктов с помощью системы "Честный знак". Ожидается, что он завершится 28 февраля 2026 года.

Основная цель эксперимента заключается в разработке общей модели и порядка маркировки этих категорий товаров, а также апробации наиболее эффективных технологий нанесения идентификационных знаков.

