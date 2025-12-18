Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин готовится к прямой линии и пресс-конференции. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в пятницу, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени.

Прием вопросов стартовал с 15:00 4 декабря и продлится вплоть до окончания мероприятия. По словам Пескова, подготовка к эфиру подходит к заключительной стадии, прорабатываются ключевые темы и формулировки.