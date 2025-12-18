Спреи от насморка могут привести к ухудшению сна

Москвичи, болеющие ОРВИ, часто жалуются на плохой сон. Причиной могут быть не только симптомы болезни, но и обычные спреи от насморка. Как пояснил врач-сомнолог Роман Бузунов, многие из них содержат вещества фенилэфрин и псевдоэфедрин, которые сужают сосуды и одновременно стимулируют нервную систему, отвечающую за бодрость и стресс.

Использование таких препаратов на ночь мешает расслаблению и делает сон прерывистым. Специалист предупреждает, что превышение терапевтических доз может привести к зависимости и усилению побочных эффектов. Капли следует применять за полчаса до сна строго в рекомендуемом количестве и не более нескольких дней. При возникновении зависимости необходимо обратиться к врачу для подбора альтернативного лечения.

