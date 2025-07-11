Психолог Кольцова дала советы, как не разругаться во время ремонта

Больше всего россиян ссорится из-за ремонта в Северо-Кавказском федеральном округе, показали результаты исследования. Как сохранить хорошие отношения во время работ – в материале Москвы 24.

Скандалы и экономия

Ремонт и обновление интерьера оборачивается стрессом для 66% россиян, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование одной из маркетинговых платформ.

В опросе приняли участие две тысячи человек. Чаще всего во время ремонта спорят в Северо-Кавказском федеральном округе – 27%. Причем главной причиной разногласий в их случае был бюджет на работы. По тому же поводу ругаются в Северо-Западном округе и Центральном федеральных округах, где показатели достигли 24%. В целом же по стране деньги провоцировали конфликт у 39% опрошенных.

Споры вызывают и цветовые решения: к примеру, в Сибирском округе на это пожаловались 25% опрошенных. По России же таких 35%. Еще одна причина для ругани – стиль оформления. К примеру, в Дальневосточном федеральном округе к единому мнению не могли прийти 25% пар, в Северо-Западном и Сибирском по 22%, а в общем по РФ – 30% опрошенных.

Другой причиной для споров стала планировка. К примеру, в Приволжском федеральном округе из-за этого поругались 18% опрошенных, в Центральном – 17%. Больше всего, выбирая между походом в магазин и оформлением онлайн-заказа, ссорились в Дальневосточном округе – 25% респондентов.

Обговорить на берегу

Основная причина конфликтов при ремонте – выход из зоны комфорта. Таким мнением с Москвой 24 поделилась психолог Екатерина Кольцова.

"В повседневной жизни у пары все процессы налажены, все делается на автоматизме. Ремонт немного выбивает из привычной колеи, и приходится совместно преодолевать различные препятствия. Люди начинают узнавать, что друг другу нравится. У них может не совпадать взгляд на то, сколько нужно денег вложить в ремонт, какого цвета сделать обои и полы, нанять рабочих или сделать самостоятельно", – сказала эксперт.





Екатерина Кольцова психолог Даже если пара уже притерлась, например, в быту, то в плане ремонта это что-то новое. Поэтому вполне возможно, они могут из-за этого и ссориться, чтобы затем найти некие компромиссы.

Чтобы сохранить отношения и не дать ремонту изгнать из дома гармонию, психолог дала ряд рекомендаций. Одна из них – следует обсудить заранее, точно ли оба партнера видят в нем необходимость.

"Если один из них говорит, что это ерунда, конфликты будут усиливаться. Людям нужно понять, зачем они это делают, и сразу решить, как это будет", – подчеркнула психолог.

Также нужно заранее разобраться, будет ли ремонт делаться своими силами или путем найма рабочих. Плюс важно обсудить предполагаемый бюджет и обсудить цветовую гамму.

"Необходимо обговорить, кто является человеком, принимающим окончательные решения. Например, часто одному партнеру важно, какой интерьер окружает его в доме, а вот второй половинке это может быть не так принципиально. И оговорив изначально вот эти все правила, уже, соответственно, приступают к ремонту", – добавила она.





Екатерина Кольцова психолог Есть шутка по этому поводу. Говорят, чтобы понять, что пара точно навсегда вместе, им нужно пережить совместный отдых, ремонт и рождение ребенка. Вот если эти три этапа они прошли и не развелись, дальше точно все будет отлично.

Однако, чтобы максимально обезопасить себя от конфликтов, психолог предложила делегировать работы профессионалам: например, обратиться к дизайнеру. Специалист сможет подобрать те варианты, которые понравятся каждому члену семьи, заключила Кольцова.

