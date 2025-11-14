Врач Зайцев: промывание носа во время воспаления может привести к слепоте

Маленький мальчик из Москвы чуть не лишился зрения после того, как родители промыли ему нос, сообщили СМИ. К чему может привести неправильное лечение насморка у детей и взрослых, разбиралась Москва 24.

Абсцесс глазницы

Фото: телеграм-канал Shot

Годовалый ребенок чуть не ослеп из-за промывания носа. Как рассказала его мать, провести такую процедуру дома решили после того, как мальчик заболел: пять дней у него держалась температура до 39 градусов, при этом был сильный насморк.

Чтобы вылечить ребенка, родители стали промывать ему нос перед сном, что по началу помогло, однако вскоре температура снова поднялась. Вдобавок к этому у мальчика сильно опух глаз, из-за чего пострадавшего пришлось экстренно госпитализировать. Пациенту провели КТ под наркозом, а после диагностировали гаймороэтмоидит (воспаление носовых пазух) и субпериостальный абсцесс правой глазницы. Как сообщают СМИ, вероятнее всего, воспаление вызвала инфекция, попавшая из носовых пазух.

Чтобы помочь мальчику, врачи начали лечить его антибиотиками и удалять ненужную жидкость вакуумом. Только благодаря хорошему оттоку гноя через нос вскрывать глазницу или делать прокол не пришлось, а ребенок начал выздоравливать.

По мнению врачей, причина такого распространения инфекции может заключаться в анатомических особенностях. Эксперты предупредили, что при лечении насморка у тех, кто пока не умеет высмаркиваться, важно проводить адекватную аспирацию.

Ранее врач-отоларинголог Дарья Харина предупредила в беседе с Москвой 24, что при лечении насморка также надо с осторожностью пользоваться сосудосуживающими спреями. Их нельзя использовать больше 2–3 раз в день, а если через 5 дней заложенность сохраняется, необходимо обратиться к врачу.

Контроль давления

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с Москвой 24 отметил, что у детей в силу несформированности черепа носослезные каналы и слуховые трубы короткие и широкие. Так устроено природой для того, чтобы вентиляция и проходимость были стопроцентными.

"Слизь, гной, которые скапливаются у ребенка во время болезни, должны беспрепятственно выходить. Но если родитель промывает нос с избыточным давлением, раствор может попасть в слуховую трубу. Это способно спровоцировать воспаление среднего уха", – отметил врач.





Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук В данной истории промывание проходило при, вероятно, гнойном воспалении, в итоге все массы были "загнаны" в орбиту глаза через носослезный канал. Впоследствии развился дакриоцистит, то есть воспалился носослезный канал. В таких ситуациях далее происходит абсцесс жировых клетчаток, которые окаймляют глаз. Они отекают, сдавливают глазное яблоко, зрительный нерв, что, безусловно, вызывает прямую угрозу зрению.

В свою очередь, говоря о правилах промывания носа, врач-отоларинголог Иван Лесков предупредил в разговоре с Москвой 24, что нельзя использовать спреи, не соответствующие возрастной категории ребенка, в противном случае слишком большое давление может привести к осложнению.

"У младенцев давления вообще не должно быть. Им можно только, например, закапывать физраствор, а затем сразу удалять все содержимое аспиратором", – подчеркнул врач.





Иван Лесков врач-отоларинголог Взрослым также надо быть аккуратными: если дать слишком сильное давление, тоже можно спровоцировать осложнения. Позади носа в носоглотку открывается евстахиева труба, всегда есть риск "добить" до нее спреем и вызвать спазм, что станет причиной мгновенной резкой боли в ухе. Также есть риск "загнать" слизь через эту трубу в среднее ухо и спровоцировать отит.

Таким образом, лучше использовать для промывания системы, в которых раствор заливается равномерно в один носовой ход и вытекает наружу через другой. Но применять их можно только пациентам старше 6 лет, подчеркнул Лесков.

В целом же, говоря про лечение насморка, врач отметил, что крайне опасно прогревать нос без рекомендации врача: если имеется гнойное воспаление, оно может перейти из пазухи на окружающие структуры, в частности на глазницы.

Кроме того, не нужно прибегать к народным методам: например, закапывать в нос различные соки лука или чеснока, поскольку это станет причиной ожога слизистой, предупредил эксперт.