27 ноября, 15:11

Технологии

Пользователи MAX получат быстрый доступ к документам из "Госуслуг"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пользователи национального мессенджера МАХ смогут получить быстрый доступ к своим документам с портала "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

В частности, хозяева аккаунтов смогут получить электронные версии паспорта и водительского удостоверения, а также СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В будущем список планируется расширить. В него войдут основные документы детей и информация о транспортных средствах пользователей.

Все документы будут доступны в профиле, в разделе "цифровой ID". Для доступа к ним не требуется биометрия, но необходимо согласие. Для этого нужно в том же разделе профиля выбрать нужный документ и разрешить обработку данных в "Госуслугах" при первом использовании.

Ранее стало известно, что Минтранс России работает над интеграцией с MAX, чтобы ввести в нем продажу билетов на самолеты и поезда. Вместе с тем российские операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру. Хозяева аккаунтов могут использовать функции МАХ без дополнительных платежей.

технологии

