Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 07:45

Общество

В России предложили отправлять беременных в декретный отпуск с первого триместра

В России предложили отправлять беременных в декретный отпуск с первого триместра

213 детей родились в Москве 1 декабря

Москва стала лидером по числу покупок товаров в рассрочку

В Ozon опровергли информацию о списании чаевых для сотрудников без согласия покупателей

Стоимость арендного жилья в России упала до показателей августа

Москва стала лидером по числу обращений за онлайн-кредитами

"Утро": скорость ветра в столице составит 3 м/с 2 декабря

В России предложили наказывать подростков за насилие как взрослых

Всероссийский математический диктант прошел в Москве

Сергей Собянин рассказал об успехах москвичей на естественно-научной олимпиаде

Общественная палата предложила отправлять беременных в декретный отпуск с первого триместра. Также период ухода за малышом до трех лет могут начать полностью засчитывать в трудовой стаж, независимо от предыдущего опыта работы и количества детей.

По мнению экспертов, эти меры позволят обеспечить своевременную поддержку и более осознанное отношение к беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика