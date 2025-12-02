В России предложили отправлять беременных в декретный отпуск с первого триместра

Общественная палата предложила отправлять беременных в декретный отпуск с первого триместра. Также период ухода за малышом до трех лет могут начать полностью засчитывать в трудовой стаж, независимо от предыдущего опыта работы и количества детей.

По мнению экспертов, эти меры позволят обеспечить своевременную поддержку и более осознанное отношение к беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.