Новое правило о потребительской рассрочке вступило в силу в России

С 1 декабря дня в России действуют новые правила предоставления потребительской рассрочки. Теперь предлагать ее могут только компании, включенные в специальный реестр Банка России и соответствующие требованиям регулятора.

Продавцы обязаны четко прописывать в договоре график платежей, способы оплаты и размер штрафов за просрочку. Им запрещено навязывать покупателям расчет через третьих лиц, а также устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от выбранного способа оплаты.

