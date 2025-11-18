Форма поиска по сайту

18 ноября, 18:30

Маткапитал на первого ребенка в России будет увеличиваться в ближайшие три года

Маткапитал на первого ребенка в России будет увеличиваться в ближайшие три года

Госдума одобрила проект бюджета Социального фонда, предусматривающий увеличение выплат по материнскому капиталу в ближайшие три года. Согласно документу, размер поддержки будет ежегодно повышаться.

Уже в следующем году маткапитал на первого ребенка превысит 737 тысяч рублей, а на второго и последующих детей составит более 974 тысяч рублей. К 2028 году планируется, что сумма выплат для семей с первенцами достигнет почти 800 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

