В ГД предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты

Фото: ТАСС/Олег Елков

Для решения демографических задач в России необходимо продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а также повысить пособия до 75% от зарплаты. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с ТАСС.

По его словам, из-за того, что сейчас пособие составляет 40% от зарплаты, молодые матери стремятся быстрее выйти на работу. А государство должно сделать так, чтобы ребенок дольше оставался с родителями, так как общение с мамой в первые годы его жизни необходимо для его развития и дальнейшего взросления.

"Государство и общество должны однозначно сказать, что рождение и уход за детьми – важнейшие государственные задачи. Не менее, а более важные, чем любые производственные отношения", – сказал Новичков.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила включать отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет в страховой стаж для получения пенсии. Она обратилась с этим предложением к правительству. Сейчас в страховой стаж включаются периоды ухода за ребенком 1,5 года.

