В ЕС заявили, что гонконгский грипп активнее всего распространяется среди детей

Фото: depositphotos/zurijeta

Наиболее активное распространение вируса гриппа штамма A(H3N2), известного также как гонконгский грипп, в странах Евросоюза наблюдается среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных европейских организаций здравоохранения.

Согласно исследованию, вирусы гриппа продолжают активно циркулировать на всей территории ЕС. Доминирующим типом во всех странах является грипп A, а ключевой вклад в рост заболеваемости вносит именно штамм A(H3N2).

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) подтверждает, что циркуляция гриппа A(H3N2) в настоящее время наиболее интенсивна среди детей школьного возраста.

Кроме того, по оценке ECDC, более трети выявленных случаев заражения этим штаммом уже относится к его новой мутации – субкладу K. Данная разновидность вируса быстро распространяется и обнаружена во всех странах Евросоюза.

При этом ранее директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева сообщила, что в России наблюдается снижение темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом. По ее данным, прирост случаев заражения идет с меньшей скоростью.