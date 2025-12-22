Врачи предупредили об опасности физической активности во время гриппа и ОРВИ

Перенесенные на ногах грипп и ОРВИ могут серьезно замедлить выздоровление и привести к осложнениям. Об этом предупреждают врачи. Больной человек создает риски не только для себя, но и для окружающих.

Специалисты настаивают, что первые три дня болезни необходимо провести в постели, так как организму требуются все силы для борьбы с вирусом. Даже слабая физическая активность, включая обычную ходьбу, способна продлить недуг до пяти дней.

