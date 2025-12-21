21 декабря, 16:15Общество
Москвичи могут оставить подарки для военных в павильонах "Фабрика подарков"
Павильоны "Фабрика подарков" работают на площадках проекта "Зима в Москве". Там можно оставить открытки и подарки для военных, а также для детей из новых регионов России. В качестве презента подойдут, например, теплые вещи. Малыши будут рады сладостям и игрушкам.
Консультацию по поводу подарков волонтеры дадут на месте. Также можно записать видеопоздравление.
