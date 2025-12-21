Москвичи могут оставить подарки для военных в павильонах "Фабрика подарков"

Павильоны "Фабрика подарков" работают на площадках проекта "Зима в Москве". Там можно оставить открытки и подарки для военных, а также для детей из новых регионов России. В качестве презента подойдут, например, теплые вещи. Малыши будут рады сладостям и игрушкам.

Консультацию по поводу подарков волонтеры дадут на месте. Также можно записать видеопоздравление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.