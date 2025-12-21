Собянин: волонтеры Москвы доставили подарки детям в новые регионы

Волонтеры Москвы доставили на новые территории новогодние подарки. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в месссенджере МАХ.

По словам мэра, сладости развезли в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детсады и школы, а также семьям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами. Подарки собирали в рамках проекта "Москва помогает". Поучаствовать может каждый – до 28 февраля на площадках "Зимы в Москве" открыто свыше 30 павильонов "Фабрика подарков".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.