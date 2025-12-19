Сергей Собянин открыл корпус больницы № 67 им. Ворохобова после реконструкции

Сергей Собянин открыл хирургический корпус больницы № 67 имени Ворохобова после реконструкции. Там обустроили 8 залов. Пациентов будут распределять по принципу "триаж" – в зеленую, желтую или красную зоны. Принимать будут не только экстренных, но и плановых пациентов.

В распоряжении врачей находятся новейшие аппараты МРТ, КТ и ангиограф. Ближе ко входу расположили противошоковое отделение для неотложных случаев. Там же находится автономная операционная для экстренных вмешательств.

