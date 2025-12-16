Форма поиска по сайту

16 декабря, 17:29

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Даниловском районе построят подстанцию скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом квартале Даниловского района появятся подстанция скорой помощи на 15 машино-мест и многофункциональный общественный центр. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.

Правительство Москвы утвердило проекты планировки двух территорий общей площадью 7,19 гектара в районах Головинский (САО) и Даниловский (ЮАО).

Реорганизация затронет участки в квартале 11–11а Головинского района, а также на Павловской улице, владения 18 и 27/29, где сейчас расположены склады, производственные, административные и другие устаревшие объекты.

Проекты предусматривают создание квартир общей площадью 88,5 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации с подземными паркингами и нежилыми первыми этажами, предназначенными для размещения магазинов и предприятий сферы услуг.

Площадь подстанции скорой помощи в Даниловском районе составит 4 тысячи квадратных метров, а площадь многофункционального общественного центра – 4,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, запланировано благоустройство территории с созданием комфортных пешеходных зон и современной городской среды.

Реализация проектов позволит обеспечить комфортные условия для проживания порядка трех тысяч человек и создать более 700 рабочих мест.

Объекты на Павловской улице будут построены в рамках проекта комплексного развития территорий.

Ранее сообщалось, что на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы появится образовательный центр на 1 075 мест. Его общая площадь составит около 33 тысяч квадратных метров. Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

