18 декабря, 06:00

Город

"Новости дня": в центральных районах Москвы появились новые уличные фонари

"Новости дня": в центральных районах Москвы появились новые уличные фонари

Похолодание в Москве ожидается с 22 декабря

Культурные и гастрономические мероприятия можно посетить в рамках проекта "Зима в Москве"

В Москве для семей участников СВО подготовили новогодние подарки и мероприятия

Три архитектурных объекта стали лауреатами конкурса "Московская реставрация"

В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели младенца после родов в бассейне

Новости Москвы: надземный пешеходный переход возвели у станции метро "Корниловская"

Собянин представил новый градостроительный план развития инновационного центра "Сколково"

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание на следующей неделе

"Московский патруль": число ДТП с электросамокатами снизилось почти на 44% в столице

В центральных районах Москвы установили новые уличные фонари. Освещение появилось на детских площадках, во дворах, на пешеходных дорожках и парковках. Например, много новых светильников поставили в Таганском, Мещанском и Тверском районах.

В сквере на Рогожском Валу теперь светло как днем. На Олимпийском проспекте интеллектуальные светильники озарили игровые зоны и парковки. Новые лампы не только яркие, но и энергоэффективные – они экономят электричество и долго не перегорают, поэтому их не придется часто менять.

Подробнее – в программе "Новости дня".

