"Новости дня": в центральных районах Москвы появились новые уличные фонари

В центральных районах Москвы установили новые уличные фонари. Освещение появилось на детских площадках, во дворах, на пешеходных дорожках и парковках. Например, много новых светильников поставили в Таганском, Мещанском и Тверском районах.

В сквере на Рогожском Валу теперь светло как днем. На Олимпийском проспекте интеллектуальные светильники озарили игровые зоны и парковки. Новые лампы не только яркие, но и энергоэффективные – они экономят электричество и долго не перегорают, поэтому их не придется часто менять.

Подробнее – в программе "Новости дня".