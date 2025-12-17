"Новости дня": сотни памятников Москвы восстановили по итогам конкурса реставрации

Сотни уникальных памятников архитектуры восстановили в этом году в столице участники конкурса "Московская реставрация". Жюри отметило 29 лауреатов. Одним из победителей стал Швейцарский домик в усадьбе Кусково.

Его построили в XIX веке в стиле альпийского шале. Идея возведения домика принадлежала его владельцу графу Дмитрию Шереметеву, а архитектором был выбран Николай Бенуа. На первом этаже здания частично сохранилась изразцовая печь и находилась мыльня, а второй этаж использовался как жилая часть.

