17 декабря, 17:20

Город

"Новости дня": сотни памятников Москвы восстановили по итогам конкурса реставрации

"Новости дня": сотни памятников Москвы восстановили по итогам конкурса реставрации

Москва приготовила новогоднюю программу и подарки для семей участников СВО

Снежный покров начнет формироваться в Москве на следующей неделе

Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" могут заняться декором елочных игрушек

Представители 34 стран принимают участие в конгрессе по MICE-индустрии в Москве

Почти 30 объектов стали победителями конкурса "Московская реставрация"

В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения в Москве 18 и 19 декабря

Машина скорой помощи опрокинулась в Москве

Москвичам рассказали, что подготовили для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество"

Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения

Сотни уникальных памятников архитектуры восстановили в этом году в столице участники конкурса "Московская реставрация". Жюри отметило 29 лауреатов. Одним из победителей стал Швейцарский домик в усадьбе Кусково.

Его построили в XIX веке в стиле альпийского шале. Идея возведения домика принадлежала его владельцу графу Дмитрию Шереметеву, а архитектором был выбран Николай Бенуа. На первом этаже здания частично сохранилась изразцовая печь и находилась мыльня, а второй этаж использовался как жилая часть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

