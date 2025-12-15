15 декабря, 11:30Мэр Москвы
Собянин: более 30 проектов улучшения дорожного движения завершено в САО
В Северном административном округе Москвы в этом году реализовали 34 комплексных проекта для повышения безопасности и комфорта дорожного движения. Подробности Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.
В районе Ховрино новые светофоры появились рядом со школой, библиотекой и центром "Московского долголетия", а также рядом с магазинами. В Беговом районе обустроили островок безопасности для доступа к двум школьным корпусам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.