15 декабря, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: более 30 проектов улучшения дорожного движения завершено в САО

Собянин: более 30 проектов улучшения дорожного движения завершено в САО

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подходе к столице

Собянин: три БПЛА, летевшие к Москве, сбиты системой ПВО

Сергей Собянин рассказал об итогах премии Рунета

Собянин: финал Международного чемпионата "Битва роботов" состоялся в Москве

Собянин: восьмой ежегодный молодежный форум "Наследие" прошел в Москве

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Собянин: в Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4

Собянин: более 100 новых промышленных объектов появятся в Москве к 2030 году

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

В Северном административном округе Москвы в этом году реализовали 34 комплексных проекта для повышения безопасности и комфорта дорожного движения. Подробности Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

В районе Ховрино новые светофоры появились рядом со школой, библиотекой и центром "Московского долголетия", а также рядом с магазинами. В Беговом районе обустроили островок безопасности для доступа к двум школьным корпусам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

