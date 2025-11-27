Число слотов для выездных регистраций брака увеличится в Москве в 2026 году

В 2026 году больше пар смогут провести выездные регистрации брака в рамках проекта "Новые адреса счастья". Как сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, число доступных слотов увеличится на 15% по сравнению с 2025 годом.

По ее словам, популярность такого формата церемоний растет с января по октябрь. Более 13 тысяч пар выбрали выездные площадки для своего торжества. Таким образом уже 27 ноября откроются более 8 тысяч слотов для подачи заявлений на следующий год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.