"Новости дня": в Москве завершилась программа капремонта городских поликлиник

В Москве завершили программу капитального ремонта городских поликлиник. За несколько лет реконструировали и оснастили новейшим оборудованием более 340 зданий. Благодаря этому объемы исследований УЗИ, компьютерной томографии и рентгена выросли в 3,5 раза, а МРТ – в 2,5.

Как отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь при записи к врачу первичный опрос по жалобам проходит с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть собирает данные на основе симптомов, и к приходу пациента у доктора уже есть полноценная картина.

Подробнее – в программе "Новости дня".