Собянин рассказал, как современные технологии помогают в работе городских служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые технологии в работе столичных служб помогают оперативнее реагировать на нештатные ситуации. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в MAX.

Как пояснил мэр столицы, внедрение таких технологий позволяет быстрее завершать плановые работы.

"Инновации позволяют бесперебойно снабжать москвичей светом, теплом и водой, упрощают и ускоряют рабочие процессы, повышают уровень защищенности инженерных систем столицы", – сказал Собянин.

Например, инновационная система автоматически тушит пожар в коммуникационном коллекторе с инженерными сетями. Для этого были установлены специальные датчики контроля температуры и дыма.

В свою очередь, огнезащитное покрытие кабельных линий электропередачи в коллекторах предотвращает возможные ЧП в закрытых пространствах. Использование BIM- и 3D-моделирования в капитальном ремонте жилых домов экономит время для исследования объектов и их восстановления.

В числе других современных технологий – телеинспекционная система. Она дистанционно оценивает состояние протяженных и труднодоступных участков сетей водоснабжения и водоотведения.

"Диагностику технического состояния различных инженерных систем и конструктивных элементов дома проводят рядом приборов. Видеоэндоскоп и анемометр нужны для обнаружения нарушений в системе вентиляции, а тепловизор – для выявления участков промерзания стен", – добавил мэр.

Как сообщалось ранее, Москва стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Основными стали транспорт, ЖКХ и благоустройство, строительство, безопасность, ретейл и логистика.

В период с 2018 по 2025 год в развитие автономных технологий было инвестировано более 98 миллиардов долларов.