Новости

Новости

26 ноября, 12:34

Общество

В столице откроется прием заявлений на площадки проекта "Новые адреса счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские ЗАГСы откроют прием заявлений на 2026 год на выездные площадки проекта "Новые адреса счастья" 27 ноября. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что за 6 лет проект подарил возможность 75 тысячам влюбленных создать семью в самых живописных и необычных локациях столицы. Только с января по октябрь 2025 года более 13 тысяч пар выбрали выездные площадки для своего торжества, что на 12% больше прошлогодних показателей.

"Уже 27 ноября мы открываем более 8 тысяч слотов для подачи заявлений на 2026 год. При этом всего в течение следующего года мы увеличим количество доступных слотов на 15%", – добавила вице-мэр.

В 2026 году среди молодоженов популярна дата 26 июня. В этот день для влюбленных, помимо дворцов бракосочетания, будут работать 13 выездных площадок.

Ранее в Москве начался прием заявлений на тематические новогодние бракосочетания. Например, 25 декабря пары смогут пожениться в кинозале ГУМ и в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино". Кроме того, заключить брак можно в столичных дворцах бракосочетания 31 декабря, а также с 5 по 11 января 2026 года.

Более трети московских молодоженов предпочли камерную свадьбу

