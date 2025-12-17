17 декабря, 11:45Мэр Москвы
Собянин: около станции "Корниловская" построили надземный пешеходный переход
Надземный пешеходный переход построили около станции метро "Корниловская" в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Новый переход совместили с уже существующим, установили с каждой стороны лифты.
Сама станция расположена вдоль Калужского шоссе, рядом находится агрокластер и большие торговые комплексы. Ежедневно там проходят десятки тысяч человек.
