17 декабря, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: около станции "Корниловская" построили надземный пешеходный переход

Собянин: соцказначейство помогает оформить выплаты и льготы более 5 млн человек

Сергей Собянин открыл трамвайную линию с вагонами на автономном ходу

Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова

Сергей Собянин: метровагоны "Москва-2026" – одни из самых технологичных в мире

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышел состав серии "Москва-2026"

Сергей Собянин поздравил актрису Светлану Дружинину с днем рождения

Собянин: система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник на подлете к Москве

Сергей Собянин: завершилась реставрация Львиной пристани в усадьбе Кузьминки

Надземный пешеходный переход построили около станции метро "Корниловская" в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Новый переход совместили с уже существующим, установили с каждой стороны лифты.

Сама станция расположена вдоль Калужского шоссе, рядом находится агрокластер и большие торговые комплексы. Ежедневно там проходят десятки тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

