Московские педагоги прошли диагностику в формате ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 5 тысяч столичных педагогов прошли комплексную диагностику в формате ЕГЭ по 11 предметам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В ведомстве подчеркнули, что проходящие диагностику учителя – профессионалы. Они хотят получить опыт, чтобы рассказать ученикам, что такое ЕГЭ и как к нему готовиться. На данный момент около 70% преподавателей сдали экзамен.

Диагностика проводится на базе Московского центра качества образования круглый год и состоит их двух частей. Сначала педагоги выполняют полный вариант экзамена по своему предмету в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволяет скорректировать программу подготовки учеников – на собственном опыте определить, на какие темы и формулировки стоит обратить внимание.

После сдачи работы учителя получают на проверку анонимные варианты выпускников. Им необходимо оценить развернутые ответы по критериям Федерального института педагогических измерений. Эта практика помогает отточить навыки оценивания, исключить субъективность и отработать до автоматизма применение всех требований.

"Для педагога это очень полезный опыт, ведь он проходит через то же, что и ребенок: волнение, запрет на использование гаджетов, ограничение во времени и многое другое", – рассказала старший методист школы № 2036 Надежда Лушпаева.

Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ-2026. Экзамены по истории, литературе и химии пройдут 1 июня, по русскому языку – 4 июня, по математике базового и профильного уровней – 8 июня. Следом 11 июня выпускники сдадут экзамен по обществознанию и физике, 15-го числа – по биологии, географии и письменной части иностранных языков. ЕГЭ по информатике и устной части иностранных языков пройдет 18 и 19 июня.