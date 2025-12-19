Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 10:43

Общество

Московские педагоги прошли диагностику в формате ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 5 тысяч столичных педагогов прошли комплексную диагностику в формате ЕГЭ по 11 предметам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В ведомстве подчеркнули, что проходящие диагностику учителя – профессионалы. Они хотят получить опыт, чтобы рассказать ученикам, что такое ЕГЭ и как к нему готовиться. На данный момент около 70% преподавателей сдали экзамен.

Диагностика проводится на базе Московского центра качества образования круглый год и состоит их двух частей. Сначала педагоги выполняют полный вариант экзамена по своему предмету в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволяет скорректировать программу подготовки учеников – на собственном опыте определить, на какие темы и формулировки стоит обратить внимание.

После сдачи работы учителя получают на проверку анонимные варианты выпускников. Им необходимо оценить развернутые ответы по критериям Федерального института педагогических измерений. Эта практика помогает отточить навыки оценивания, исключить субъективность и отработать до автоматизма применение всех требований.

"Для педагога это очень полезный опыт, ведь он проходит через то же, что и ребенок: волнение, запрет на использование гаджетов, ограничение во времени и многое другое", – рассказала старший методист школы № 2036 Надежда Лушпаева.

Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ-2026. Экзамены по истории, литературе и химии пройдут 1 июня, по русскому языку – 4 июня, по математике базового и профильного уровней – 8 июня. Следом 11 июня выпускники сдадут экзамен по обществознанию и физике, 15-го числа – по биологии, географии и письменной части иностранных языков. ЕГЭ по информатике и устной части иностранных языков пройдет 18 и 19 июня.

Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика