03 декабря, 22:08

Общество

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минпросвещения России разработало единый стандарт обучения школьников 10–11-х классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно новому стандарту, с 1 сентября 2027 года старшеклассники должны будут изучать не менее 13 школьных предметов, а также два учебных предмета на углубленном уровне.

Кроме того, в регионах может вводиться преподавание родного языка и изучение родной литературы. У образовательной организации также есть право предложить создание профильных классов.

В документе отмечается, что предусмотрены в том числе и стандарты к оборудованию кабинетов для изучения химии, биологии и физики, а количество учебных занятий за два года должно составлять не менее 2 312 часов и не более 2 516 часов.

При этом школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план учебной и внеурочной деятельности.

По мнению авторов документа, освоение этой программы обеспечивает готовность старшеклассников к самостоятельности и саморазвитию, основанному на традиционных духовно-нравственных ценностях. Ожидается также наличие мотивации к социально значимой деятельности, направленной на служение Отечеству.

Ранее стало известно, что сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России с 2026 года будет начинаться не ранее 1 июня. Рособрнадзор сохранит возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ в следующем году. При этом дополнительные предметы или день в рамках пересдачи добавлять не намерены.

Разделять экзамен по русскому языку на базовый и профильный уровни также не планируют.

