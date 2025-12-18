Форма поиска по сайту

18 декабря, 11:35

Общество

Свыше 98% российских выпускников успешно написали итоговое сочинение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В основной день, 3 декабря, 98,4% выпускников успешно написали итоговое сочинение. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Там отметили, что всего 3 декабря сочинение писали более 670 тысяч учащихся. Итоговое изложение в основной день написали свыше 7 тысяч школьников и 98,9% из них успешно справились с заданием.

Уточняется, что всего на выбор было шесть тем. Большинство выпускников (57,5%) предпочли темы из раздела "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", 31,96% учащихся выбрали темы раздела "Семья, общество, Отечество в жизни человека". Замыкает тройку лидеров раздел "Природа и культура в жизни человека" – на нем остановились 10,5% школьников.

В ведомстве добавили, что есть резервные даты для написания итогового сочинения – 4 февраля и 8 апреля 2026 года. Прийти в эти дни могут те ученики, которые получили "незачет", не явились в основной день или не смогли дописать сочинение по уважительным причинам.

Ранее был утвержден график проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Основной период начнется 1 июня. В этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

образованиеобщество

