Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 10:00

Общество

Сотрудники офисов стали чаще обращаться к врачам с жалобами на здоровье

Сотрудники офисов стали чаще обращаться к врачам с жалобами на здоровье

Комнаты ярости для снятия стресса стали популярными у москвичей

Погода в Москве будет теплой и солнечной 4 октября

В Москве могут запретить контактные зоопарки и зоокафе

В Москве наградили специалистов по кадрам в сфере госсектора

"Московский патруль": криптообменники заработали после рейдов в "Москва-сити"

"Московский патруль": Бастрыкин выступил перед курсантами Московской академии СК

"Московский патруль": уголовному розыску исполняется 107 лет со дня образования

Почти 200 студентов из Москвы приняли участие в олимпиаде по финбезопасности

"Миллион вопросов": ветеринар рассказал, с какими заболеваниями сталкиваются собаки осенью

Офисные работники все чаще обращаются к врачам с жалобами на ухудшение здоровья. Основные проблемы включают снижение зрения, синдром сухого глаза, боли в спине и желудочно-кишечные нарушения.

Офтальмологи объясняют проблемы с глазами длительной работой за компьютером, сухим воздухом и недостатком кислорода в помещениях. Специалисты рекомендуют каждый час делать 15-минутные перерывы и использовать специальные очки для работы за монитором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаРумина Кенжалиева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика