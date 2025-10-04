Сотрудники офисов стали чаще обращаться к врачам с жалобами на здоровье

Офисные работники все чаще обращаются к врачам с жалобами на ухудшение здоровья. Основные проблемы включают снижение зрения, синдром сухого глаза, боли в спине и желудочно-кишечные нарушения.

Офтальмологи объясняют проблемы с глазами длительной работой за компьютером, сухим воздухом и недостатком кислорода в помещениях. Специалисты рекомендуют каждый час делать 15-минутные перерывы и использовать специальные очки для работы за монитором.

