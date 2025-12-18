Врачи предупредили о бесполезности и вреде антибиотиков при лечении ОРВИ

В разгар сезона простуд врачи вновь предупреждают, что лечить ОРВИ антибиотиками бесполезно и вредно. Они эффективны только против бактерий, а ОРВИ вызываются вирусами.

Как пояснил врач-терапевт Андрей Кондрахин, назначение антибиотиков при вирусной инфекции подавляет собственную микрофлору кишечника, что снижает иммунитет.

Самолечение антибиотиками опасно тем, что бактерии со временем вырабатывают к ним устойчивость, и препараты перестают работать. Их должен назначать врач и только при доказанной бактериальной инфекции.

Признаками ее присоединения могут быть повторный подъем температуры после улучшения, появление гнойной мокроты и изменения в анализе крови. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.