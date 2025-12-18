Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 07:15

Общество

Врачи предупредили о бесполезности и вреде антибиотиков при лечении ОРВИ

Врачи предупредили о бесполезности и вреде антибиотиков при лечении ОРВИ

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности до 20 декабря

Похолодание в Москве ожидается с 22 декабря

Культурные и гастрономические мероприятия можно посетить в рамках проекта "Зима в Москве"

Более 20 миллионов россиян установили самозапрет на потребительские кредиты

В Москве для семей участников СВО подготовили новогодние подарки и мероприятия

Новости регионов: два человека погибли в аварии под Таганрогом

Новости Москвы: надземный пешеходный переход возвели у станции метро "Корниловская"

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание на следующей неделе

"Московский патруль": таможня усилила досмотр посылок в Шереметьево перед Новым годом

В разгар сезона простуд врачи вновь предупреждают, что лечить ОРВИ антибиотиками бесполезно и вредно. Они эффективны только против бактерий, а ОРВИ вызываются вирусами.

Как пояснил врач-терапевт Андрей Кондрахин, назначение антибиотиков при вирусной инфекции подавляет собственную микрофлору кишечника, что снижает иммунитет.

Самолечение антибиотиками опасно тем, что бактерии со временем вырабатывают к ним устойчивость, и препараты перестают работать. Их должен назначать врач и только при доказанной бактериальной инфекции.

Признаками ее присоединения могут быть повторный подъем температуры после улучшения, появление гнойной мокроты и изменения в анализе крови. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика