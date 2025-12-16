Форма поиска по сайту

16 декабря, 15:48

Регионы

Старт горнолыжного сезона на "Роза Хутор" перенесен из-за теплой погоды

Фото: depositphotos/irinabal18

Старт горнолыжного сезона на краснодарском курорте "Роза Хутор" перенесен на 29 декабря из-за теплой погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале туристического места.

Изначально открыть горнолыжный сезон должны были на 10 дней раньше – 19 декабря, однако выпало очень мало снега. При этом зимний сезон стартовал 1 декабря, тогда можно было начать совершать пешие прогулки в горах.

В сообщении говорится, что открытие сезона переносится ради безопасности и комфортного катания гостей курорта. По информации "Роза Хутор", из-за температуры в горах Сочи пока невозможно полноценно запустить систему искусственного оснежения. Однако синоптики все же прогнозируют похолодание.

Уточняется, что при этом инфраструктура курорта, включая рестораны, отели и канатные дороги до смотровой площадки "Роза Пик", продолжит работу в обычном режиме. А гости, которые приобрели ски-пассы с 19 декабря, должны будут вскоре получить письма, содержащие инструкции по возврату средств.

Ранее сообщалось, что цены на отели поселка Красная Поляна в Краснодарском крае могут вырасти до 300% к Новому году. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, что те отели, которые на ноябрьских праздниках стоили 7 тысяч рублей в сутки, на 1 января будут сдаваться за 20 тысяч рублей в сутки.

Курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон

