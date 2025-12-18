Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 18 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода прогнозируется в столице в четверг, 18 декабря. По области местами пройдут небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в столице может опуститься до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 20 декабря.

Похолодание придет в Москву на следующей неделе. Больших снегопадов при этом не ожидается, однако 22 декабря выпадет небольшой снег, а землю вновь накроет пленка снежного покрова.