В ГД призвали родителей не давать детям витамины без назначения врача

Родителям следует проконсультироваться с врачом перед тем, как давать детям витамины, чтобы избежать гипервитаминоза. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий пояснил, что данное патологическое состояние возникает, когда организм получает больше витаминов, чем ему необходимо. В таких случаях их избыток не всегда используется, что может привести к вреду.

"Поэтому всегда надо к этому очень аккуратно подходить, как и к любому другому лекарству, биологически активным добавкам", – подчеркнул депутат.

Леонов также отметил, что некоторые родители самостоятельно дают детям витамины, полагая, что они доступны без рецепта.

"Я, например, как отец и как врач по образованию считаю, что это делать не нужно", – обратил внимание чиновник.

По его словам, в домашних условиях действительно можно заметить некоторые признаки авитаминоза у детей, но только квалифицированный специалист сможет определить, нужны ли препараты и в каком количестве.

Вместе с тем парламентарий назвал полноценное питание как наиболее эффективный способ борьбы с заболеванием.

"В полноценном питании, неважно в какое время года, у нас содержится достаточно витаминов, которые необходимы для жизнедеятельности организма", – заключил Леонов.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин также предупреждал, что прием БАДов без назначения врача может быть опасен для здоровья. Он уточнил, что добавки не следует считать лекарствами, так как они не помогут вылечить болезнь. Злоупотребление БАДами способно привести к перегрузу выделительной системы, из-за чего пострадают почки и печень, подчеркнул специалист.