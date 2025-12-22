Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 07:15

Общество

Общественная палата напомнила о двойной оплате за работу в новогодние праздники

Общественная палата напомнила о двойной оплате за работу в новогодние праздники

Мощный шторм с мокрым снегом накроет Москву

Пик посещаемости в торговых центрах Москвы ожидается на предстоящей неделе

Жители Москвы активно выбирают подарки к Новому году

Каток в форме сердца открылся в Москве

Мокрый снег и гололедица ожидаются ночью в Москве

"Новости дня": реставрация завершается в доходном купца Якова Бабушкина

Россияне планируют потратить на новогодние подарки около 14 тысяч рублей

Москвичи начали собирать подарки и теплые вещи для участников СВО

"Новости дня": два путепровода и мост через реку Десну появятся на юго-западе Москвы

Общественная палата напомнила работодателям о гарантированной Трудовым кодексом двойной оплате работы в период новогодних праздников. Повышенная ставка действует за все дни с 31 декабря по 11 января включительно.

По желанию сотрудника денежную компенсацию можно заменить предоставлением дополнительного дня отдыха. Также в ведомстве отметили, что привлечь к работе в эти дни без согласия человека можно только в чрезвычайных ситуациях, таких как аварии, катастрофы или стихийные бедствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика