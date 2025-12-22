Общественная палата напомнила о двойной оплате за работу в новогодние праздники

Общественная палата напомнила работодателям о гарантированной Трудовым кодексом двойной оплате работы в период новогодних праздников. Повышенная ставка действует за все дни с 31 декабря по 11 января включительно.

По желанию сотрудника денежную компенсацию можно заменить предоставлением дополнительного дня отдыха. Также в ведомстве отметили, что привлечь к работе в эти дни без согласия человека можно только в чрезвычайных ситуациях, таких как аварии, катастрофы или стихийные бедствия.

