Большинство предпринимателей в РФ не станут платить новогодние премии сотрудникам

Большинство российских предпринимателей решили отказаться от выплаты новогодних премий своим сотрудникам. Результаты опроса показали, что более половины руководителей компаний не станут платить праздничные бонусы в этом году.

По мнению экспертов, такая практика перестает быть исключением и все чаще воспринимается как норма. Экономическое положение многих компаний вынуждает их сокращать затраты, в том числе и на непрофильные статьи, к которым относят праздничные выплаты и подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.