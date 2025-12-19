19 декабря, 07:30Общество
Большинство предпринимателей в РФ не станут платить новогодние премии сотрудникам
Большинство российских предпринимателей решили отказаться от выплаты новогодних премий своим сотрудникам. Результаты опроса показали, что более половины руководителей компаний не станут платить праздничные бонусы в этом году.
По мнению экспертов, такая практика перестает быть исключением и все чаще воспринимается как норма. Экономическое положение многих компаний вынуждает их сокращать затраты, в том числе и на непрофильные статьи, к которым относят праздничные выплаты и подарки.
