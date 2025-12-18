Россиянам напомнили о штрафах за украшение офиса к Новому году

Москвичи активно украшают к Новому году не только квартиры, но и офисы. Однако за это может грозить штраф в 15 тысяч рублей, если при украшении рабочего места не соблюдаются правила пожарной безопасности.

Как пояснили юристы, к такой ответственности сотрудника может привлечь работодатель. Само юридическое лицо при проверке инспекции также может быть оштрафовано на сумму до 200 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.