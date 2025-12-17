Врач Кондрахин: употребление настоящей крови не вылечит анемию

Подросток выпил собственную кровь, чтобы поднять уровень гемоглобина – о таком "способе" он узнал в Сети, сообщили СМИ. Чем опасны подобные эксперименты со здоровьем, разбиралась Москва 24.
Напиться крови
Подросток из Москвы попытался повысить уровень гемоглобина, выпив собственную кровь, сообщил телеграм-канал Shot. Молодой человек руководствовался советами, которые почерпнул из коротких видеороликов в социальных сетях, полагая, что это придаст ему сил. В итоге несовершеннолетний самостоятельно осуществил забор крови и выпил ее.
Через некоторое время состояние 17-летнего парня ухудшилось: его стало рвать кровью и подскочила температура. После вызова неотложной помощи юношу госпитализировали с диагнозом "острое отравление", он оказался в реанимации, отметил телеграм-канал.
По словам журналистов, врачам удалось стабилизировать здоровье молодого человека. Позже он рассказал специалистам о "благой" цели своего поступка, однако те отреагировали на это заявление настороженно и выдали направление к психиатру для обязательной консультации.
Пользователи Сети прокомментировали эксперименты молодого человека достаточно бурно, не поддержав подобные поступки.
"В 11-м классе больше не преподают анатомию человека?", "Вместо того чтобы образовываться, читать, пьем кровь. Если нечем заняться, можно полы помыть, розетки починить", "В организме нет железа, и потому он решил бахнуть своего же железа, которого мало. Гений, не иначе", – писали пользователи Сети.
Ранее в российских социальных сетях был зафиксирован опасный тренд, на который обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Он заключался в том, что подростки наносили себе увечья, надрезая уголки губ в попытке визуально расширить рот. Операции дети проводили самостоятельно дома, что нередко приводило к воспалению и другим осложнениям.
Так не работает
Важно помнить, что кровь, попадающая в желудок (например, из носа), раздражает слизистую оболочку органа, отметил в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Она не усваивается, так как содержит большое количество железа и форменных элементов, что и обуславливает ее раздражающее действие", – объяснил эксперт.
В итоге такая жидкость будет двигаться по кишечнику в неизмененном виде. Под действием различных кислот и щелочей она может менять свои свойства и цвет, но в итоге выйдет практически такой же, как и поступила, отметил эксперт.
"Поэтому железо, которое содержится в гемоглобине, организм таким способом не получает. Это очень сложный и длительный процесс. В конечном счете это может привести лишь к рвоте и не несет никакой пользы. Поэтому такой способ не поможет в лечении анемии", – предупредил эксперт.
Также стоит обратить внимание на то, что подросток решил взять кровь у себя самостоятельно, однако такие процедуры можно делать только в медицинских учреждениях. В противном случае может произойти инфицирование, так как фактически открывается путь для проникновения различных микробов внутрь организма, указал Кондрахин.
В целом, гемоглобин представляет собой белок, который доставляет кислород к клеткам – эритроцитам. Для его построения в организме необходимо железо, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа.
Эксперт добавила, что также проверяются такие показатели, как ферритин и трансферрин. При этом специалисту важно выяснить, почему человек теряет железо: нередко это происходит из-за поражения сосудов, язвы с кровотечением и других патологий.
Дефицит элемента восстанавливают препаратами, которые назначает врач. Дополнительно пациенту рекомендуют сменить рацион, добавив туда железосодержащие продукты, например печень, яблоки, гречку, указала Людмила Лапа.