17 декабря, 19:25

Общество
Врач Кондрахин: употребление настоящей крови не вылечит анемию

"Организм такое не переваривает": почему употребление настоящей крови не вылечит анемию

Подросток выпил собственную кровь, чтобы поднять уровень гемоглобина – о таком "способе" он узнал в Сети, сообщили СМИ. Чем опасны подобные эксперименты со здоровьем, разбиралась Москва 24.

Напиться крови

Фото: depositphotos/sudok1

Подросток из Москвы попытался повысить уровень гемоглобина, выпив собственную кровь, сообщил телеграм-канал Shot. Молодой человек руководствовался советами, которые почерпнул из коротких видеороликов в социальных сетях, полагая, что это придаст ему сил. В итоге несовершеннолетний самостоятельно осуществил забор крови и выпил ее. 

Через некоторое время состояние 17-летнего парня ухудшилось: его стало рвать кровью и подскочила температура. После вызова неотложной помощи юношу госпитализировали с диагнозом "острое отравление", он оказался в реанимации, отметил телеграм-канал.

По словам журналистов, врачам удалось стабилизировать здоровье молодого человека. Позже он рассказал специалистам о "благой" цели своего поступка, однако те отреагировали на это заявление настороженно и выдали направление к психиатру для обязательной консультации.

Пользователи Сети прокомментировали эксперименты молодого человека достаточно бурно, не поддержав подобные поступки. 

"В 11-м классе больше не преподают анатомию человека?", "Вместо того чтобы образовываться, читать, пьем кровь. Если нечем заняться, можно полы помыть, розетки починить", "В организме нет железа, и потому он решил бахнуть своего же железа, которого мало. Гений, не иначе", – писали пользователи Сети. 

Ранее в российских социальных сетях был зафиксирован опасный тренд, на который обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Он заключался в том, что подростки наносили себе увечья, надрезая уголки губ в попытке визуально расширить рот. Операции дети проводили самостоятельно дома, что нередко приводило к воспалению и другим осложнениям.

Так не работает

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Важно помнить, что кровь, попадающая в желудок (например, из носа), раздражает слизистую оболочку органа, отметил в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Она не усваивается, так как содержит большое количество железа и форменных элементов, что и обуславливает ее раздражающее действие", – объяснил эксперт.

Именно эти факторы помогают понять, почему, например, при язвенной болезни с кровотечением, кровь воспринимается организмом как агрессивный агент. Жидкая часть крови (плазма) не предназначена для прохождения через желудочно-кишечный тракт в таком виде. Организм не умеет переваривать кровь, для него это очень сложный процесс.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

В итоге такая жидкость будет двигаться по кишечнику в неизмененном виде. Под действием различных кислот и щелочей она может менять свои свойства и цвет, но в итоге выйдет практически такой же, как и поступила, отметил эксперт.

"Поэтому железо, которое содержится в гемоглобине, организм таким способом не получает. Это очень сложный и длительный процесс. В конечном счете это может привести лишь к рвоте и не несет никакой пользы. Поэтому такой способ не поможет в лечении анемии", – предупредил эксперт.

Также стоит обратить внимание на то, что подросток решил взять кровь у себя самостоятельно, однако такие процедуры можно делать только в медицинских учреждениях. В противном случае может произойти инфицирование, так как фактически открывается путь для проникновения различных микробов внутрь организма, указал Кондрахин.

В целом, гемоглобин представляет собой белок, который доставляет кислород к клеткам – эритроцитам. Для его построения в организме необходимо железо, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа.

Когда железа мало, а гемоглобин низкий, начинается клиническая анемия. Она сопровождается слабостью, усталостью, бледностью лица пациента. При таких признаках нужно обратиться сразу к врачу и сдать общий анализ крови, который сразу покажет эту проблему.
Людмила Лапа
врач-терапевт вышей квалификации

Эксперт добавила, что также проверяются такие показатели, как ферритин и трансферрин. При этом специалисту важно выяснить, почему человек теряет железо: нередко это происходит из-за поражения сосудов, язвы с кровотечением и других патологий.

Дефицит элемента восстанавливают препаратами, которые назначает врач. Дополнительно пациенту рекомендуют сменить рацион, добавив туда железосодержащие продукты, например печень, яблоки, гречку, указала Людмила Лапа.

Старкина Маргарита

обществоистории

