Житель Лондона похудел на 114 килограммов, занимаясь футболом

Фото: depositphotos/tomwang

Житель Лондона Джордж Феррейра за 1 год и 9 месяцев сбросил 114 килограммов благодаря футбольным играм. Своей историей он поделился с изданием Cambridgeshire Live.

По словам Феррейры, лишний вес он начал набирать с 17 лет. Мужчина стал часто питаться вне дома, выбирая нездоровую еду, а со временем начал заедать стресс и негативные эмоции.

"Я как будто выедал себе скорый путь к могиле", – признался Феррейра.

Когда его вес достиг 248 килограммов, врачи предложили операцию по снижению массы тела. Феррейра отказался, опасаясь наркоза. Однако в марте 2024 года он решил самостоятельно изменить образ жизни: мужчина вспомнил о своей давней любви к футболу и стал участвовать в матчах для мужчин, желающих похудеть.

Первая игра далась ему очень тяжело, но поддержка тренера и других участников помогла не сдаваться.

Кроме того, Феррейра пересмотрел рацион. Сладкие газированные напитки он заменил водой, а фастфуд вроде пиццы – на более диетические блюда, например курицу с рисом.

Тем, кто хочет что-то изменить в жизни, не стоит пытаться менять все сразу кардинально, посоветовал Феррейра. Он подчеркнул, что нужно "либо идти вперед, либо исчезать". Мужчина выбрал путь "не исчезать".

Ранее стало известно, что британский медик Ник Норвиц месяц придерживался сардиновой диеты и похудел на три килограмма. Он почти полностью питался консервированными сардинами, считая их полезными для обмена веществ благодаря белку и витаминам, и изредка добавлял другие продукты.

В ходе эксперимента Норвиц контролировал вес и показатели крови, съев за месяц около тысячи сардин. Диета оказалась успешной. Он чувствовал себя бодрым и выносливым, а анализы показали высокий уровень омега‑3, сравнимый с показателями дельфинов.