17 декабря, 16:05

Мэр Москвы

Собянин: центральному участку Таганско-Краснопресненской линии метро – 50 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центральному участку Таганско-Краснопресненской линии столичного метро исполнилось 50 лет. Именно он полвека назад объединил 2 радиуса в единую линию, которая раньше называлась Ждановско-Краснопресненской, напомнил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Тогда в составе участка открыли станции "Кузнецкий Мост" и "Пушкинская". Оформление первой отсылает к внешнему виду старинного моста. Колонны выполнены в форме широких арок, а путевые стены украшены 6 панно из кованого алюминия. Они отсылают к кузнечному и литейному делу.

Дизайн "Пушкинской" посвящен Москве, Санкт-Петербургу, Царскосельскому лицею, имению Михайловское и могиле Александра Пушкина в Святогорском монастыре. На путевых стенах размещены медные чеканки. Каждое изображение сопровождается строками из произведений поэта.

Указанные станции, отметил мэр, востребованы не только у москвичей, но и у гостей столицы. В будние дни на них совершают 76,5 тысячи поездок. Пассажиры передвигаются в современных поездах типа "Москва".

В декабре 1975 года Таганско-Краснопресненскую линию продлили на север – от "Октябрьского Поля" до "Планерной". В 2014-м на этом участке открыли станцию "Спартак". Она предусматривалась проектом еще в 1970-е годы, но была построена только в новейшее время.

В период с 2013 по 2015 год запустили юго-восточный участок линии от "Выхина" до "Котельников". По словам градоначальника, после этого местным жителям стало проще добираться до центра города.

Собянин также напомнил, что в последние несколько лет на Таганско-Краснопресненской линии добавились пересадки на Большую кольцевую и на Некрасовскую линии, что сделало поездки еще удобнее.

Накануне, 16 декабря, на Замоскворецкую линию вышел новый российский состав "Москва-2026". Поезд сохранил все основные преимущества серии, включая системы кондиционирования, межвагонные переходы и адаптивное освещение. Максимальная вместимость вагонов выросла на 10%, а двери стали шире на 32%.

"Олимпийский экспресс" начал курсировать в московском метро

мэр Москвытранспортметрогород

