Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 16:06

Мэр Москвы

Собянин объявил о выходе состава "Москва-2026" на Замоскворецкую линию метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современный российский состав серии "Москва-2026" вышел на Замоскворецкую линию столичного метро, рассказал Сергей Собянин.

"Его собрали на предприятии "Метровагонмаш". Перед выходом на линию он прошел контрольную обкатку без пассажиров – специалисты проанализировали каждую деталь", – написал мэр в мессенджере MAX.

Собянин подчеркнул, что состав сохранил все основные преимущества предыдущей серии, в том числе системы кондиционирования, широкие двери, межвагонные переходы и адаптивное освещение.

Кроме того, максимальная вместимость поезда увеличилась на 10%, а двери стали шире на 32%.

По словам мэра, также в "Москва-2026" была увеличена площадь остекления на поручнях входной группы. Специалисты обновили корпус камеры заднего вида и блок связи "пассажир – машинист", а сиденья сделали без металлических стыков.

Отмечается, что поезд сделан из отечественных комплектующих. Состав является одним из самых технологичных метровагонов в мире.

Поезд "Москва-2026" тестировали на Большой кольцевой и Замоскворецкой линиях метро. Испытания проходили в вечернее время. В ходе тестирования в том числе проверяли, как фары поезда приглушают яркость при въезде на станцию и как затемняются при встречном движении с другим поездом. Кроме того, была изучена работа световых элементов в тоннеле.

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика