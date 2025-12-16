16 декабря, 16:06Мэр Москвы
Собянин объявил о выходе состава "Москва-2026" на Замоскворецкую линию метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Современный российский состав серии "Москва-2026" вышел на Замоскворецкую линию столичного метро, рассказал Сергей Собянин.
"Его собрали на предприятии "Метровагонмаш". Перед выходом на линию он прошел контрольную обкатку без пассажиров – специалисты проанализировали каждую деталь", – написал мэр в мессенджере MAX.
Собянин подчеркнул, что состав сохранил все основные преимущества предыдущей серии, в том числе системы кондиционирования, широкие двери, межвагонные переходы и адаптивное освещение.
Кроме того, максимальная вместимость поезда увеличилась на 10%, а двери стали шире на 32%.
По словам мэра, также в "Москва-2026" была увеличена площадь остекления на поручнях входной группы. Специалисты обновили корпус камеры заднего вида и блок связи "пассажир – машинист", а сиденья сделали без металлических стыков.
Отмечается, что поезд сделан из отечественных комплектующих. Состав является одним из самых технологичных метровагонов в мире.
Поезд "Москва-2026" тестировали на Большой кольцевой и Замоскворецкой линиях метро. Испытания проходили в вечернее время. В ходе тестирования в том числе проверяли, как фары поезда приглушают яркость при въезде на станцию и как затемняются при встречном движении с другим поездом. Кроме того, была изучена работа световых элементов в тоннеле.