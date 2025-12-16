Собянин объявил о выходе состава "Москва-2026" на Замоскворецкую линию метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современный российский состав серии "Москва-2026" вышел на Замоскворецкую линию столичного метро, рассказал Сергей Собянин.

"Его собрали на предприятии "Метровагонмаш". Перед выходом на линию он прошел контрольную обкатку без пассажиров – специалисты проанализировали каждую деталь", – написал мэр в мессенджере MAX.

Собянин подчеркнул, что состав сохранил все основные преимущества предыдущей серии, в том числе системы кондиционирования, широкие двери, межвагонные переходы и адаптивное освещение.

Кроме того, максимальная вместимость поезда увеличилась на 10%, а двери стали шире на 32%.

По словам мэра, также в "Москва-2026" была увеличена площадь остекления на поручнях входной группы. Специалисты обновили корпус камеры заднего вида и блок связи "пассажир – машинист", а сиденья сделали без металлических стыков.

Отмечается, что поезд сделан из отечественных комплектующих. Состав является одним из самых технологичных метровагонов в мире.

Поезд "Москва-2026" тестировали на Большой кольцевой и Замоскворецкой линиях метро. Испытания проходили в вечернее время. В ходе тестирования в том числе проверяли, как фары поезда приглушают яркость при въезде на станцию и как затемняются при встречном движении с другим поездом. Кроме того, была изучена работа световых элементов в тоннеле.